Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Águia de Marabá e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro confronto, o Tricolor do Pici não tomou conhecimento do Águia de Marabá e aplicou uma sonora goleada por 6 a 1, na Arena Castelão. Portanto, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda pode perder por até quatro gols de diferença, que ainda assim estará classificado às oitavas de final.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É certo que Vojvoda não poderá contar com cinco jogadores do elenco leonino. Pedro Rocha, João Ricardo, Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero estão entregues ao departamento médico e ficaram de fora da lista de relacionados. O zagueiro Bernardo Schappo, que ainda não estreou no Leão, disputou a competição pelo Ituano e não pôde ser inscrito pelo time cearense. (Com Guilherme Andrade)

Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Águia de Marabá x Fortaleza

Águia de Marabá

4-3-3: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, David Cruz e Evandro; Balão Marabá, Danilo Cirqueira e Castro; Adauto, Wander e Luam Parede. Téc: Mathaus Sodré

Fortaleza

4-3-3: Maurício Kozlinski; Dudu, Benevento, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison, Zanocelo e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Romero. Téc: Vojvoda

Quando será Águia de Marabá x Fortaleza

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 19h30min

Onde será Águia de Marabá x Fortaleza

Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

Tags