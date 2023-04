Tombense x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Os comandados de Abel Ferreira vão defender vantagem de 4 a 2 obtida no primeiro duelo entre as equipes, no Allianz Parque.

A equipe alviverde pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, se classifica às oitavas de final da competição nacional. Em caso de revés por dois gols e consequente igualdade dos placares, a decisão vai para as penalidades máximas. Derrota por três gols ou mais dá a classificação ao Tombense.

Para o confronto de volta, a tendência é que Rony possa surgir como opção de Abel Ferreira ao longo do duelo. O 'Rústico' treinou com os demais companheiros de elenco após se recuperar de uma fratura no antebraço direito e, conforme confirmado pela Gazeta Esportiva, viajou para Minas Gerais junto da delegação palestrina. (Com Gazeta Esportiva)

Tombense x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Tombense x Palmeiras

Tombense

Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Pedro, Alex Sandro (Marcelinho) e Fernandão. Técnico: Marcelo Chamusca

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Garcia), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Gabriel Menino (Jhon Jhon); Dudu, Flaco López e Rafael Navarro (Endrick). Técnico: Abel Ferreira

Quando será Tombense x Palmeiras

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 20 horas

Onde será Tombense x Palmeiras

Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

