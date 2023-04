Santos x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Botafogo-SP se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na ida, em Ribeirão Preto, o Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Lima e Marcos Leonardo. Assim, o Alvinegro Praiano pode perder por até um gol de vantagem para confirmar uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Para este jogo, o técnico Odair Hellmann conta com os retornos de Soteldo e Mendoza. Ambos foram desfalques no empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Santos x Botafogo-SP

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Miguelito); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann

Botafogo-SP

Matheus Albino; Thássio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Fillipe Soutto, Guilherme Madruga e Gustavo Xuxa; Robinho, Salatiel e Osman. Técnico: Adilson Batista.

Quando será Santos x Botafogo-SP

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 19 horas

Onde será Santos x Botafogo-SP

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

