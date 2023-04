Brasil de Pelotas x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Brasil de Pelotas e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro encontro, o Galo largou na frente com o placar de 2 a 1. A equipe mineira chegou a sair atrás no Mineirão, mas conquistou a virada com gols de Battaglia e Hulk, de pênalti. Assim, o time pode garantir a classificação com um simples empate.

O momento vivido pela equipe de Eduardo Coudet, porém, não é dos melhores. O Atlético está a três embates consecutivos sem vencer, sendo derrotado pelo Vasco, no Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, na Libertadores. A última apresentação foi o empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

Pressionado, o treinador balança no cargo e pode ficar em situação delicada em caso de eliminação. Para piorar, Coudet conta com uma lista extensa de desfalques. Os lesionados Guilherme Arana, Igor Rabello, Allan, Pedrinho e Alan Kardec ficam de fora do confronto. (Com Gazeta Esportiva)

Brasil de Pelotas x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Brasil de Pelotas x Atlético-MG

Brasil de Pelotas

Marcelo Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Mário Henrique; Amaral, Guilherme Nunes e Patrick; Rafael Souza, Márcio Jhonatan e Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann



Atlético-MG

Everson; Saravia (Mariano), Bruno Fuchs, Maurício Lemos (Jemerson) e Dodô (Rubens); Battaglia, Edenílson, Zaracho e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Quando será Brasil de Pelotas x Atlético-MG

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 19h30min

Onde será Brasil de Pelotas x Atlético-MG

Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

