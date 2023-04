Corinthians x Remo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Corinthians e Remo será disputado hoje, 26, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Corinthians e Remo se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o confronto, o Timão chega pressionado. A equipe vem de três derrotas nos últimos quatro jogos e recentemente contratou o técnico Cuca, que chegou sob forte contestação. O treinador esteve à beira do gramado na derrota por 3 a 1 para o Goiás, no último final de semana.

Para o jogo contra o Remo, o Corinthians tem algumas dúvidas. Rafael Ramos e Caetano estão em transição física e não são presenças certas. Com edema na parte posterior da coxa esquerda, Fagner não tem previsão exata de retorno. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Remo ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Corinthians x Remo

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto; Barletta, Giuliano e Róger Guedes; Yuri Alberto. Técnico: Cuca

Remo

Vinicius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Uchôa, Pablo Roberto, Galdezani e Richard Franco; Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo



Quando será Corinthians x Remo

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 21h30min

Onde será Corinthians x Remo

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

