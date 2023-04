Flamengo x Maringá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Maringá se enfrentam hoje, quarta, 26 de abril (26/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Há duas semanas, atuando em casa, o Maringá-PR surpreendeu a equipe carioca ao vencer por 2 a 0 no Estádio Willie Davids. Para avançar às oitavas de final, fato inédito na história do clube, o Dogão pode empatar ou até perder por um gol de diferença. Se a derrota for por dois gols, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Para avançar diretamente, o Flamengo precisa vencer com uma vantagem de três gols.

Matheuzinho, Erick Pulgar, Filipe Luís, Arrascaeta e Bruno Henrique seguem fora da equipe e não têm previsão de retorno. Já o zagueiro David Luiz, que foi ausência no último domingo contra o Internacional, voltou a treinar com o grupo, mas pode não entrar na relação para esta quarta.

Do outro lado, o Maringá também tem problemas. O técnico Jorge Castilho perdeu quatro titulares: o lateral-direito Marcus Vinícius, o zagueiro Villar, o meia Matheus Bianchi e o atacante Robertinho, que deixaram o clube. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Maringá ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Flamengo x Maringá

Flamengo

Santos, Wesley (David Luiz), Fabrício Bruno e Léo Pereira; Marinho, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Maringá

Dheimison, Max Miller, Wesley, Matheus Blade e Raphinha; Erick Varão, Michel, Morelli e Romarinho; Igor Santana e Luiz Thiago. Técnico: Jorge Castilho

Quando será Flamengo x Maringá

Hoje, quarta, 26 de abril (26/04), às 21h30min

Onde será Flamengo x Maringá

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

