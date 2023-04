Vojvoda elogia projeto do Fortaleza após vitória, mas prega humildade: "Pés no chão"

O Fortaleza conquistou a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 na noite deste domingo, 23, ao superar o Coritiba por 3 a 0 jogando fora de casa. Após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva e rasgou elogios ao projeto do clube cearense, mas também fez questão de manter os pés no chão.

“É um trabalho de todos, do conjunto, da diretoria, dos torcedores, da gente que trabalha no dia a dia, de manter um processo e confiar em um caminho. Os principais protagonistas são os jogadores, que aderiram a ideia não só do Vojvoda, mas do clube. Eles veem um clube que quer crescer. Temos que continuar trabalhando, com humildade. O Fortaleza confia no trabalho. Continuaremos desse jeito, com a humildade e pés no chão. O Brasileirão desse ano vai ser muito difícil.”

Vojvoda também analisou a vitória - inédita na história do clube jogando no Couto Pereira - sobre o Coxa. O comandante argentino reconheceu o equilíbrio no confronto e afirmou que o gol de bola parada abriu o caminho para o Leão do Pici encontrar mais espaços.

“Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. Por momentos, acho que por 15 ou 20 minutos, tivemos um bom controle a partir da posse de bola, mas sem muitas finalizações. Eles tiveram mais finalizações perto da área, mas o jogo no primeiro tempo foi controlado. Nos minutos que o rival ameaçou, estivemos bem posicionados. No segundo tempo acho que o gol de escanteio abriu a partida. Apareceram outros espaços, que tivemos boa qualidade para aproveitar.”

Em meio a uma sequência desgastante de jogos fora de casa - San Lorenzo, da Argentina, e Coritiba-PR -, Vojvoda destacou o que é preciso ser feito para manter a intensidade da equipe. O técnico ainda valorizou as duas vitórias seguidas atuando em locais difíceis.

“Enquanto a intensidade, necessitamos de jogadores comprometidos com essa ideia. Estamos há uma semana fora de casa e conseguimos duas partidas importantes por ambas as competições. Na competição internacional, na Sul-Americana, ganhamos na Argentina, e agora ganhamos também em um campo difícil.”

