Fortaleza faz jogo certeiro e consegue grande vitória contra o Coritiba fora de casa

Com o resultado no estádio Couto Pereira, o Tricolor do Pici chega a quatro pontos no Brasileirão

O Fortaleza conquistou a primeira vitória na Série A 2023. Na noite deste domingo, 23, o Leão derrotou o Coritiba por 3 a 0, no estádio Couto Pereira. Esta foi a primeira vez que o time cearense derrota o Coxa atuando no Paraná. Silvio Romero e Pikachu (2x) marcaram os gols que decretaram o triunfo do clube do Pici.



Com o resultado, o Tricolor chega a quatro pontos no Brasileirão. O escrete vermelho-azul-e-branco volta a campo na próxima quarta-feira, 26, quando enfrenta o Águia de Marabá pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.



O jogo



Nos primeiros minutos de partida, as duas equipes procuravam estudar o adversário e investir em troca de passes no meio de campo. O Coritiba ficava mais com a bola e tentava jogadas em profundidade. O Fortaleza, por sua vez, adiantava a marcação em tentativa de recuperação.



A primeira chance de perigo saiu dos pés de Alef Manga. O centroavante arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Fernando Miguel. Na sequência, foi a vez do Tricolor do Pici pressionar. Guilherme recebeu passe de Silvio Romero, dominou na área, tentou o drible, mas foi travado na hora da finalização.



Passados os 15 minutos iniciais de posse do Coritiba, o time comandado por Vojvoda equilibrou as ações ofensivas do duelo. Em cobrança de escanteio de Pochettino, a bola ficou viva na área e levou susto à defesa do Coxa. Contudo, mesmo rondando a grande área e envolvendo o time de Curitiba, o Leão não conseguia efetividade no passe final.



Aos 34 minutos, o Coxa voltou a ameaçar a meta tricolor. Bruno Gomes chutou forte de primeira para defesa de Fernando Miguel após boa chegada. Depois disso, os mandantes levaram perigo em lance de contra-ataque, mas foi flagrada posição de impedimento, e em cabeceio de Robson, que parou nas mãos do arqueiro leonino.



No primeiro tempo, os dois times se alternaram no domínio das ações ofensivas. Ainda que com chances criadas de ambos lados, nenhum dos dois apresentou grandes oportunidades de abrir o placar.

Para a etapa complementar, o Tricolor do Pici retornou com mais ímpeto e logo aos cinco minutos abriu o marcador. Em cobrança de escanteio, Bruno Pacheco desviou e o goleiro Gabriel defendeu. Na sobra, Romero, que substituiu o lesionado Lucero, empurrou para o fundo das redes do time paranaense.



Após o gol, o time de Vojvoda ainda proporcionava espaços ao adversário, que passou a se lançar mais ao ataque. Aos 21, Guilherme puxou contra-ataque, avançou sozinho e chutou para defesa do arqueiro do Coxa. O Coritiba voltou a ameaçar e teve grande chance de empatar a partida com Natanael, que chutou na trave.



O Fortaleza, entretanto, viu a estrela de Pikachu brilhar. Mal entrou em campo, o camisa 22 recebeu e sem marcação bateu no ângulo esquerdo de Gabriel para ampliar o placar. No fim da partida, Pikachu anotou seu segundo tento para decretar o triunfo cearense.

