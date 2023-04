Fortaleza quebra tabu e vence Coritiba fora de casa pela primeira vez

Com o triunfo por 3 a 0, o Tricolor do Pici também conquista vitória inédita no estado do Paraná pela Série A do Brasileirão

Com o triunfo sobre o Coritiba, o Fortaleza quebrou tabu histórico. Esta foi a primeira vez que o Tricolor do Pici venceu o Coxa fora de casa. O time comandado por Vojvoda derrotou o time paranaense por 3 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR, na noite deste domingo, 23.



Antes desta vitória, Fortaleza e Coritiba haviam se enfrentado nove vezes em domínios paranaenses. Neste recorte, o clube do Pici somava seis derrotas e três empates, atuando pelas Séries A e B do Brasileirão, além da Copa do Brasil. Os dados são do site de estatísticas OGol.



O Tricolor do Pici também quebrou o tabu de nunca ter vencido no Paraná pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão também voltou a triunfar no Estado após 18 anos. A última vez havia sido contra o Londrina, na edição de 2004 da Segunda Divisão.



Veja retrospecto do Fortaleza diante do Coritiba fora de casa:



Coritiba 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 1974



Coritiba 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1984



Coritiba 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2003



Coritiba 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2005



Coritiba 1 x 0 Fortaleza - Série B 2007



Coritiba 2 x 1 Fortaleza - Copa do Brasil 2015



Coritiba 1 x 0 Fortaleza - Série B 2018



Coritiba 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2020



Coritiba 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2022



Coritiba 0 x 3 Fortaleza - Brasileirão 2023

