Fortaleza marcou 11 dos últimos 18 gols na reta final das partidas

O Fortaleza derrotou o Coritiba por 3 a 0 neste domingo, 22, pela segunda rodada da Série A. Dois dos três gols do Tricolor do Pici saíram na reta final da partida. Com peças qualificadas no banco de reservas, o time comandado por Vojvoda marcou 11 dos últimos 18 tentos nos 15 minutos finais de jogo ou nos acréscimos.



Na vitória contra o Coxa, Yago Pikachu marcou o segundo tento da equipe aos 37 minutos da etapa complementar. Aos 44, o jogador leonino voltou a balançar as redes, decretando o triunfo.



A exceção, nesse recorte, foi o jogo contra o Internacional-RS, na estreia pelo Brasileirão. Na ocasião, o escrete vermelho-azul-e-branco marcou o gol do empate em 1 a 1 aos 11 minutos do segundo tempo.



O Fortaleza também marcou nesta faixa nos jogos contra San Lorenzo, Palestino e Águia de Marabá. Diante do time paraense, Thiago Galhardo marcou aos 33 minutos e posteriormente aos 52 do segundo tempo. Pikachu balançou a rede adversária aos 48.



Contra a equipe chilena foi Pochettino que fez dois tentos, um aos 30 e outro aos 49; e Lucero, aos 46 minutos. Já diante do time argentino, o primeiro tento saiu aos 45, contra do goleiro Batalla após desvio de Tinga; e o segundo foi marcado por Guilherme.



Próximo desafio



O escrete vermelho-azul-e-branco volta a campo na próxima quarta-feira, 26, quando enfrenta o Águia de Marabá, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O palco será o estádio Mangueirão, em Belém-PA.



Com informações de Thiago Minhoca

Tags