Fortaleza é o time da Série A com mais gols em 2023

Equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda já marcou 63 gols na temporada, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense

O Fortaleza é o time que mais balançou as redes em 2023 no Brasil. Com a vitória por 3 a 0 diante do Coritiba na noite deste domingo, 23, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão soma agora 63 gols na temporada. Entre os clubes da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro, está empatado com o Sport, que acumula o mesmo número de gols.

De acordo com dados do site O Gol, o Tricolor de Aço acumula 63 gols em 28 partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Na temporada, a média é de 2,25 gols por partida pela equipe treinada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Entre as equipes da Série A, o Leão está disparado na frente de seus adversários. Para se ter ideia, o Goiás aparece em segundo lugar com 49 gols, seguido pelo Cuiabá, com 46.

Quando a pesquisa é ampliada e passa considerar tanto a primeira como a segunda divisão, a diferença dos primeiros colocados para os demais é reduzida. Enquanto Fortaleza e Sport aparecem com 63 gols, o ABC surge com 53.

Na parte de baixo da tabela, o Londrina é o dono do pior ataque, com apenas 12 gols. O Cruzeiro fez 14, enquanto Mirassol e Ituano estão empatados com 16.



