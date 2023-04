Caio Alexandre é o volante da Série A com mais participações em gols em 2023

Caio Alexandre vive o seu melhor momento na carreira atuando pelo Fortaleza e os números comprovam isso. Na atual temporada, o jogador figura como o volante da Série A com mais participações em gols, pelo qual soma oito — três bolas na rede e cinco assistências.

O desempenho no quesito participação em gol, inclusive, é o melhor da carreira de Caio Alexandre, superando as atuações dele em 2020 pelo Botafogo, quando marcou cinco gols e deu uma assistência.

Titular absoluto de Vojvoda, o volante tem sido peça crucial para a dinâmica do meio-campo tricolor. Além de muito participativo na construção ofensiva da equipe, o atleta desempenha com eficiência na defesa.

No recorte recente de jogos, Caio Alexandre foi decisivo no pentacampeonato cearense do Leão, sendo responsável por um dos gols da vitória por 2 a 1 no primeiro embate da decisão diante do Ceará. Diante do Coritiba, no último domingo, figurou com uma assistência e ajudou a equipe no triunfo por 3 a 0.

Números de Caio Alexandre em 2023:

Jogos: 23



Gols: 3



Assistência: 5



Participações em gols: 8



Fonte: SofaScore

