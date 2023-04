Fortaleza abre check-in para jogo diante do Fluminense pelo Brasileirão

O Fortaleza anunciou na tarde desta segunda-feira, 24, a abertura de check-in para o jogo diante do Fluminense. Os dois times se enfrentam neste sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. Os sócios-torcedores interessados em assistir ao jogo na Arena já podem confirmar a presença pelo site Sócio Fortaleza.

Eles possuem ainda descontos para acompanhante, com bilhete valendo R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

O ingresso com ou sem vínculo de sócio-torcedor poderá ser adquirido a partir das 8 horas na terça-feira, 25, nas Lojas Leão 1918 e no site online eFolia. O preços dos bilhetes variam entre R$ 40 e R$ 200 a inteira e R$ 20 e R$ 100 a meia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira preço dos ingressos para Fortaleza x Fluminense:

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Superior Sul (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)



Bossa Nova: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)



Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Visitante: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Sobre o assunto Após vitórias fora de casa, Marcelo Paz pede 50 mil sócios-torcedores no Fortaleza

Com três gols nos últimos quatro jogos, Pikachu volta a ser decisivo no Fortaleza

Fortaleza lança cartão de gratuidade para crianças em jogos como mandante

O Fortaleza conquistou diante do Coritiba no último domingo a primeira vitória no Brasileirão 2023. Com o ponto somado, o Tricolor do Pici possui 4 pontos na competição. O adversário Fluminense é o líder do certame com seis pontos somados após duas rodadas.

+ Veja a tabela da Série A do Brasileirão

Próximo jogo do Fortaleza

Antes do embate pela Série A diante do Fluminense, o Fortaleza entra em campo na quarta-feira, 26, pela terceira fase da Copa do Brasil, diante do Águia de Marabá. A equipe cearense venceu a primeira partida por 6 a 1.

Tags