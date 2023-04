Após vitórias fora de casa, Marcelo Paz pede 50 mil sócios-torcedores no Fortaleza

O Fortaleza conquistou duas vitórias relevantes nos últimos dias. Na quinta-feira, 20, o Leão bateu o San Lorenzo por 2 a 0 em jogo disputado na Argentina, pela Sul-Americana. Depois, no domingo, 23, venceu o Coritiba pelo placar de 3 a 0 em solo paranaense.



Diante de dois triunfos, o presidente do clube, Marcelo Paz, convocou a torcida para uma maior adesão ao programa de sócios. O dirigente almeja a marca de 50 mil sócios-torcedores. Atualmente, o Tricolor tem 41.608.



“Fala, torcedor tricolor! Nessa viagem nós quebramos dois tabus importantíssimos fora de casa, mas chegou a hora da gente quebrar um tabu dentro de casa. Temos que chegar em 50 mil sócios, conto com você! Estamos juntos nessa caminhada”, disse em vídeo nas redes sociais.



Nesta segunda, 24, o Leão do Pici lançou o cartão de gratuidade Clube da Garotada para partidas como mandante do clube. A novidade já valerá para a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, 29, pela Série A do Brasileirão.



A medida é válida para crianças na faixa etária de até 11 anos de idade tanto a sócios-torcedores quanto para quem não faz parte do programa de adesão. A partir desta terça-feira, 25, os pais ou responsáveis já podem realizar cadastro e retirada da carteirinha na loja no Pici ou loja Conceito, na Aldeota. Até o próximo dia 25 de maio, a confecção do documento será gratuita.



As crianças de até seis anos de idade terão entrada gratuita nos setores Premium e Bossa Nova do Gigante da Boa Vista. Já da faixa etária até 11 anos serão reservados lugares nas áreas Superior Sul, Superior Norte, Inferior Sul, Inferior Norte.



