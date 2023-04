"Estamos em um bom momento", diz Pikachu após 3 a 0 sobre o Coritiba pela Série A

Meia que começou no banco foi autor de dois gols na partida que garantiu a primeira vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

O Fortaleza conquistou sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, 23. Em uma partida consistente no estádio Couto Pereira, o Leão venceu o Coritiba por 3 a 0, com destaque especial para o meia Yago Pikachu. Começando no banco, o jogador foi marcou belos dois gols na segunda rodada do torneio nacional.

Logo após a partida, Pikachu comentou que a equipe está vivendo uma excelente fase e que busca um início de Brasileirão diferente daquele que teve em 2022. “O Brasil todo viu como foi o ano passado. Apesar de ter jogado bem vários jogos, não conseguíamos os resultados”, afirmou, relembrando do período em que o Tricolor passou 20 rodadas na zona de rebaixamento na temporada passada.

“A gente sabia da importância dessa vitória, mesmo jogando fora de casa. Estamos em um bom momento, a motivação era muito grande. Conseguimos fazer um bom jogo. Nos contra-ataques, conseguimos os gols necessários e a vitória, bem importante hoje”, continuou Pikachu, que entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco tempo depois, aos 37, ele deu belo chute no ângulo esquerdo de Gabriel para marcar seu primeiro gol. E não demorou muito para balançar as redes novamente. Aos 44, recebeu sozinho na entrada da área para deixar seu segundo gol.

Este foi seu 34º gol com a camisa do Tricolor do Pici, desde 2021, quando chegou ao clube. A depender de Pikachu, os números devem aumentar. “Estou feliz pelos dois gols de hoje, espero que esse número possa aumentar durante a temporada. A gente está caminhando passo a passo. Agora a gente tem mais um jogo fora de casa, o terceiro consecutivo, pela Copa do Brasil. Então a gente precisa de todo o grupo, que hoje provou que está muito forte”, completou.

Na quarta-feira, 26, o Fortaleza entra em campo diante do Águia de Marabá, no Estádio Mangueirão, no Pará. Esta é a partida de volta da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o Leão goleou por 6 a 1.



Tags