Fortaleza x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O clube do Pici chega para o duelo confiante após golear o Águia de Marabá por 6 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o grupo leonino começa a jornada no Brasileirão com moral depois da conquista do pentacampeonato estadual. O time comandado por Vojvoda sagrou-se campeão no último sábado, 8, após superar o rival Ceará.

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Dudu e Lucas Crispim. O lateral-direito sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda no duelo contra o Águia de Marabá. O ala-esquerdo também trata de lesão muscular e já foi ausência no duelo da Copa do Brasil.

O técnico Mano Menezes terá desfalques importantes para o confronto. O centroavante Luiz Adriano, o meia-atacante Maurício e o zagueiro Gabriel Mercado, ambos estão com desgaste físico, não viajaram para Fortaleza. Além deles, o lateral-direito Mário Fernandes também não foi relacionado e segue em treinamento após se recuperar de lesão. O reforço Gabriel Barros ainda não foi regularizado e é outra ausência diante do Leão.



O comandante gaúcho também contará com os reforços do volante Rômulo e do atacante Jean Dias para o jogo. Os dois foram relacionados e ficam à disposição. O meia Alan Patrick, que deixou a última partida sentindo câimbras, deve iniciar entre os titulares.



Fortaleza x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x Internacional

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Moisés, Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda



Internacional

4-4-2: Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Johnny e Alan Patrick (Alemão); Wanderson e Pedro Henrique. Téc: Mano Menezes



Quando será Fortaleza x Internacional

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Internacional

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

