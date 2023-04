Athletico-PR x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Goiás se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Furacão chega como atual campeão estadual e como a equipe da Série A que menos perdeu em 2023 (uma derrota, assim como o Grêmio). Entretanto, na última partida, o Athletico-PR foi derrotado pelo CRB no jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil, por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da base do time titular tenha permanecido a mesma, o comando técnico mudou em relação ao último ano. Após a aposentadoria de Felipão, que agora atua na administração do clube, seu antigo auxiliar Paulo Turra assumiu o cargo de treinador.

Do outro lado, o Goiás perdeu para o maior rival na final do Campeonato Goianiense. No jogo de ida, o Esmeraldino foi superado por 2 a 0 pelo Atlético-GO e conseguiu reverter a desvantagem na partida de volta. Com o empate por 3 a 3 no agregado, a decisão foi para os pênaltis e o Dragão ficou com o título estadual.

A perda da final e a eliminação precoce na Copa do Brasil levaram à queda do técnico Guto Ferreira e, portanto, o Goiás começa o Brasileirão sem um treinador fixo. O interino Emerson Ávila irá comandar o time à beira do campo. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV : Canal do Youtube

: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Goiás

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans; Cannobio, Cuello e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Goiás

Tadeu; Apodi, Sidimar, Melo e Sander; Fellipe Bastos, Willian Oliveira e Dieguinho; Vinícius, Alesson e Nicolas. Técnico: Emerson Ávila.

Quando será Athletico-PR x Goiás

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Goiás

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Tags