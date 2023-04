Atlético-MG x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Galo, que também disputa a Copa do Brasil e a Libertadores, tem um dos elencos mais poderosos do Campeonato é um dos favoritos ao título. A equipe mineira chega para o Brasileirão com 74% de aproveitamento na temporada e com o título estadual no currículo. Sob o comando do argentino Eduardo Coudet, o Atlético-MG venceu 12 das 18 partidas que disputou, além de quatro empates e somente duas derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vasco, por sua vez, também está com técnico novo desde o início do ano, mas seu elenco passou por grande reformulação em relação ao time que disputou a Série B no ano passado. No Campeonato Carioca, o time parou nas semifinais com duas derrotas para o rival Flamengo, enquanto na Copa do Brasil foi eliminado pelo ABC-RN. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Vasco

Atlético-MG

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Rubens; Otávio, Pedrinho, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Vasco

Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri

Quando será Atlético-MG x Vasco

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Vasco

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Tags