América-MG x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor não antecipou a escalação que pretende mandar a campo. Mas são grandes as chances de Fernando Diniz preservar alguns titulares de olho no confronto de terça-feira contra o The Strongest-BOL pela Libertadores.

A boa notícia para o Coelho é o retorno do meia argentino Benítez, o cérebro do time, que está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo. A base do time deve ser a que venceu o Nova Iguaçu no meio de semana. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Fluminense

América-MG

Matheus Cavichioli, Arthur, Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo; André, Alexsander, Lima e John Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Quando será América-MG x Fluminense

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Fluminense

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

