Botafogo x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Botafogo e São Paulo será disputado hoje, 15, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Botafogo e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este embate, o técnico Rogério Ceni terá três desfalques: o volante Luan, que não será relacionado até que o imbróglio que envolve a sua renovação acabe, o atacante Erison, na medida em que a multa para que ele atue não será paga, e o zagueiro Diego Costa, com quadro gripal.

Por outro lado, o comandante são-paulino pode contar com a volta de Gabriel Neves, que participou dos dois últimos treinos normalmente, e com a estreia do lateral direito Raí Ramos.

O Botafogo, por sua vez, não vai poder contar com o lateral-esquerdo Marçal, vetado com desconforto muscular na região da virilha. Como Hugo, reserva imediato, está entregue ao departamento médico, Rafael deve ser improvisado na lateral esquerda. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x São Paulo

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Rafael; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Gustavo Sauer; Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro

São Paulo

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Beraldo; Rafinha, Méndez, Nestor, Wellington Rato e Michel Araújo; Luciano (David) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Quando será Botafogo x São Paulo

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x São Paulo

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

