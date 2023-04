Palmeiras x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam hoje, sábado, 15 de abril (15/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o compromisso da vez, o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica não poderá contar com seis jogadores: Rony (cirurgia no antebraço), Raphael Veiga (lesão na coxa direita), Atuesta (lesão no joelho direito) e Mayke (lesão no tornozelo direito). O lateral esquerdo Piquerez e o meio-campista Bruno Tabata também estão na lista, mas são os mais próximos de voltar a atuar. Ambos iniciaram a transição física nesta semana e devem ser reforços para o português em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Cuiabá, por sua vez, também vem de conquista na temporada. O clube venceu os dois jogos da decisão do Campeonato Mato-Grossense, contra o União, e levantou sua 12ª taça da competição.

A equipe fará sua terceira participação em edições da Série A do Brasileirão. A primeira presença do Dourado na competição foi em 2021, quando terminou na 15ª colocação. No ano seguinte, o rendimento foi menor, encerrando o torneio como 16º colocado. Para esta temporada, o treinador Ivo Vieira quer “ficar longe do Z4” e apresentar um melhor desempenho. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Cuiabá

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur (Breno Lopes); Dudu, Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Alysson, Alan Empereur (João Maranini), Mateusinho; Denilson, Filipe Augusto, Ceppelini; Jonathan, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira

Quando será Palmeiras x Cuiabá

Hoje, sábado, 15 de abril (15/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Cuiabá

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Tags