"Estou muito feliz", diz Zanocelo após estrear pelo Fortaleza

Emprestado pelo Santos, o atleta de 22 anos entrou em campo no segunda tempo da partida diante do Águia de Marabá

O Fortaleza goleou o Águia de Marabá por 6 a 1 nesta terça-feira, 11. O jogo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, marcou não só uma goleada importante do time tricolor, mas também o início da trajetória de Vinicius Zanocelo no clube.



Recém-chegado, o volante realizou sua estreia com a camisa tricolor ao entrar em campo aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo Pochettino. Em seu primeiro jogo pelo Leão, contribuiu com passes verticais e também desarmes.



Em entrevista pós-jogo, Zanocelo parabenizou o elenco tricolor pela atuação e esbanjou felicidade em atuar pela primeira vez pelo clube.



“Parabenizar todo grupo por esse grande jogo, grande resultado. Criamos muitas chances de gol. Estou muito feliz com a estreia. Torcida apaixonante, vamos por mais”, disse.

O jogador de 22 anos tem contrato de empréstimo com o Fortaleza até o final desta temporada. Pertencente ao Santos, chegou no Pici no final de março para reforçar o setor de meio-campo.



