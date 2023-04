Conmebol altera data de jogo entre San Lorenzo e Fortaleza pela Sul-Americana

A Conmebol divulgou mudança na data do jogo entre San Lorenzo e Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. As equipes irão se enfrentam na próxima quinta-feira, 20 de abril, às 19 horas, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela segunda rodada fase de grupos do certame continental. Anteriormente o duelo estava agendado para ocorrer na quarta-feira, 19.

De acordo com o documento divulgado pela entidade, a mudança foi solicitada pelos órgãos de segurança da cidade de Buenos Aires. No dia 19, às 21 horas, a capital portenha irá receber o duelo entre River Plate e Sporting Cristal pela Copa Libertadores. Na província de Buenos Aires, no mesmo dia, mas às 19 horas, irá ocorrer ainda Defensa y Justicia x América-MG pela Copa Sul-Americana.

O Fortaleza é líder do Grupo H ao final da primeira rodada do certame continental com três pontos somados e quatro gols de saldo. Na segunda colocação está o San Lorenzo, também com três pontos, mas apenas um tento marcado. Estudiantes de Mérida e Palestino estão na terceira e quarta colocação, respectivamente.

Ao final da fase de grupos, se classificam os primeiros colocados dos chaveamentos. A equipe que ficar na segunda colocação vai disputar uma espécie de playoff com os times da terceira colocação da fase de grupos da Libertadores.

