Galhardo chega a 11 gols e encosta em Lucero na artilharia do Fortaleza

O atacante Thiago Galhardo balançou as redes mais duas vezes na noite desta terça-feira, 11. Na Arena Castelão, o jogador contribuiu com dois gols na goleada tricolor por 6 a 1 diante do Águia de Marabá. As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.



Com os tentos assinalados, o atacante chegou a marca de onze gols marcados na atual temporada. Ademais, também distribuiu três assistências. Ao todo, ele entrou em campo 24 vezes em 2023, sendo 16 como titular.



Os gols ainda o ajudaram a se aproximar de Lucero no ranking de artilheiros do Fortaleza. O argentino lidera com 12 gols, um a mais que Galhardo. Além de ser o goleador máximo do Leão, o camisa 9 ainda acumula seis assistências.

Comemoração em libras



Thiago Galhardo não começou a partida contra o Águia de Marabá como titular, mas a sua entrada no jogo durante o segundo tempo causou um enorme impacto no desfecho do confronto. Responsável por marcar dois gols, o atacante chamou a atenção também por uma nova comemoração utilizando sinais em libras, que é a língua para surdos.

A celebração aconteceu no primeiro tento marcado pelo atacante, aos 33 minutos da etapa final. No momento, Galhardo foi até as câmeras e fez sinais em libras que na tradução significa “Jesus te ama”. Na final do Campeonato Cearense, Calebe, autor do gol do título, estampou a mesma frase em uma camisa por baixo do uniforme.



