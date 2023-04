Fortaleza conquista pelo menos um título por ano desde 2018

Com o pentacampeonato estadual conquistado neste sábado, 8, o Fortaleza chegou ao sexto ano consecutivo levantando ao menos um troféu. A última temporada em que o time não se sagrou campeão de alguma competição foi a de 2017.

Desde então, o Leão do Pici conquistou oito títulos, sendo cinco Estaduais, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro.

Neste ano, o time leonino ainda disputa Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Confira o retrospecto:

2018 - Série B do Brasileirão

2019 - Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

2020 - Campeonato Cearense

2021 - Campeonato Cearense

2022 - Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

2023 - Campeonato Cearense