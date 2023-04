Fortaleza soma 15 títulos estaduais no século XXI

Com o pentacampeonato, o Tricolor do Pici chegou ao 46º título estadual e se isolou como o maior campeão cearense

O Fortaleza conquistou o pentacampeonato cearense neste sábado, 8, diante do rival histórico Ceará. Com o triunfo, o Tricolor chegou ao 46º título estadual em sua história e assumiu a hegemonia estadual. Somente no século XXI, o clube do Pici já levantou a taça em 15 edições.

De 2001 para cá, o Leão sagrou-se campeão cearense em: 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Em 2023, o time comandado por Vojvoda chegou a cinco títulos do Campeonato Cearense conquistados pela primeira vez nos 104 anos de história tricolor. Além disso, o Fortaleza é agora o maior campeão estadual.

O Leão empatou em 2 a 2 com o Vovô, neste sábado, 8, diante de mais de 56 mil pessoas na Arena Castelão. Os gols leoninos foram marcados por Lucero e Calebe. Erick e Janderson anotaram os tentos alvinegros. O clube do Pici havia vencido a partida de ida por 2 a 1.



Veja todos os anos dos títulos estaduais do Fortaleza no século XXI:

1º) 2001

2º) 2003

3º) 2004

4º) 2005

5º) 2007

6º) 2008

7º) 2009

8º) 2010

9º) 2015

10º) 2016

11º) 2019

12º) 2020

13º) 2021

14º) 2022

15º) 2023



