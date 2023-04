Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 09 de abril (09/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No último sábado, no primeiro jogo, o Rubro-Negro surpreendeu o até então favorito Tricolor e abriu vantagem de 2 a 0. Agora, no duelo decisivo, o Fla pode até perder por um gol de diferença que ainda assim será campeão. Se o Flu vencer por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis.

A vitória nos primeiros 90 minutos devolveu a tranquilidade e a confiança à equipe de Vítor Pereira, e abalou o ambiente no Tricolor. Mas a estreia das duas equipes na Libertadores, na última quarta-feira, mudou tudo.

A expectativa é de que o Flamengo repita a base da escalação que entrou em campo no sábado passado. O volante Thiago Maia, que não viajou para o Equador por apresentar sintomas de gripe, estará à disposição. A grande novidade deve ser a presença do atacante Bruno Henrique entre os relacionados para a partida. O jogador se recuperou de uma cirurgia no joelho que o afastou do futebol desde junho de 2022.

No Flu, o volante Martinelli, lesionado, e o lateral-direito Samuel Xavier, que cumprirá suspensão automática por ter sido expulso, são ausências certas. O zagueiro David Braz, fora do jogo no Peru por conta de dores na coxa esquerda, já treina normalmente e deve reassumir a posição ao lado de Nino. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : TV aberta

: TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Fluminense

Fluminense

Fábio, Guga, Nino, David Braz e Marcelo; André, Alexsander, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arturo Vidal; Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Vitor Pereira.

Quando será Flamengo x Fluminense

Hoje, domingo, 09 de abril (09/04), às 20h30min

Onde será Flamengo x Fluminense

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

