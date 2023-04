Lucero, do Fortaleza, é o líder em participações em gols entre atletas da Série A

O centroavante argentino marcou um dos gols do Leão no empate em 2 a 2 com o Ceará, na segunda partida da final do Campeonato Cearense. O resultado garantiu ao Tricolor o pentacampeonato

Atacante do Fortaleza, Lucero se tornou o jogador com maior número de participações em gols na temporada entre todos os atletas da Série A do Brasileirão. O argentino atingiu a marca na tarde deste sábado, 8, após marcar um dos gols no empate em 2 a 2 com o Ceará, que garantiu o pentacampeonato do estadual para o Tricolor.

Com o tento feito na segunda partida da final do Campeonato Cearense, o centroavante de 31 anos chegou ao número de 17 participações, sendo 12 gols e cinco assistências, apenas em 2023. Pedro, do Flamengo, é o único jogador da elite do futebol nacional que tem a mesma influência direta em gols que o atleta do Leão.

Lucero foi oficializado como reforço do Fortaleza no dia 13 de janeiro após longa novela envolvendo seu ex-clube, o Colo-Colo, do Chile. Ele firmou contrato em definitivo com o Tricolor até o final do ano de 2025. Já são 19 partidas com a camisa do clube cearense.

