Galhardo ressalta importância de estrear na Sula com vitória: "Mostrar nosso favoritismo"

O Fortaleza goleou o Palestino-CHI por 4 a 0 nesta quarta-feira, 5, na Arena Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Após a partida, Thiago Galhardo destacou a importância de estrear com vitória para mostrar o “favoritismo” tricolor em busca da classificação. O meia-atacante também citou o desgaste que o time enfrentará devido ao calendário de competições da temporada.



“Sabemos como são competições internacionais, tanto Libertadores quanto Sul-Americana. Os jogos como mandante são muito importantes para a gente fazer as vitórias. Um fator muito importante também é fazer os gols. O saldo que conta no final também. Sabemos que agora temos uma decisão, depois começa o Brasileiro e depois intercala com os jogos da Sul-Americana. Tem as viagens que são longas, o desgaste que é natural. Então, é importante nós ganharmos com autoridade e mostrar nosso favoritismo por uma classificação. Por mais que passe dois, a gente sabe que o primeiro já se garante nas oitavas de final”, frisou.



Thiago Galhardo também comentou sobre a parceria com o atacante Lucero. Artilheiros da equipe na temporada, os dois atletas balançaram as redes diante do time chileno. O argentino chegou ao seu 11º gol, enquanto o camisa 91 assinalou seu tento de número nove em 2023.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós (Lucero e Galhardo) estamos participando tanto dos gols como das assistências. Ele tem cinco, ele três. Quem ganha é o Fortaleza. Quanto mais jogadores de qualidade nós tivermos é melhor, não só na nossa posição, ali para finalizar, mas eu acho que em todas. O elenco, independentemente de quem joga, tem conseguido suprir de uma maneira fantástica, conseguindo sustentar ou até elevar o nível do que a gente vem jogando. Feliz por ele (Lucero) que chegou para nos ajudar. É um cara totalmente de grupo e que bom. Que a gente consiga isso durante todo ano e consiga os objetivos do Fortaleza”, pontuou.



Sobre o assunto Caio Alexandre celebra boa fase e diz: "Vivo o melhor momento da minha carreira"

Fortaleza estreia com vitória em um torneio continental pela primeira vez na história

Fortaleza fatura R$ 500 mil por vitória diante do Palestino na estreia da Sul-Americana

Decisão no Estadual



Agora, o Tricolor do Pici volta suas atenções para o duelo contra o Ceará, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. O Clássico-Rei será disputado no sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão. No confronto de ida, o Leão saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.



Tags