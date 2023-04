Lucero e Galhardo participaram diretamente de 55% dos gols do Fortaleza na temporada

Dupla ofensiva vem se mostrando essencial para o time tricolor em 2023. Ambos balançaram as redes na estreia do clube na Sul-Americana

Atuando na Arena Castelão, o Fortaleza goleou o Palestino por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 5. O jogo, válido pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, marcou mais uma boa atuação do setor ofensivo do time tricolor.



Principais artilheiros da equipe na temporada, Lucero e Galhardo balançaram as redes diante do time chileno. O argentino chegou ao seu 11º gol no ano, enquanto o camisa 91 assinalou seu tento de número nove.



Além dos gols, a dupla também vem municiando seus companheiros com passes. Lucero já acumula quatro assistências com a camisa tricolor, já Galhardo tem três.



Juntos, os atacantes participaram diretamente de 27 dos 49 gols marcados pelo Fortaleza na temporada. Ou seja, tiveram influência em 55% dos tentos.



Galhardo defende o Leão do Pici desde o segundo turno da Série A 2022. Ao todo, ele acumula 43 partidas, 16 gols e quatro assistências. Lucero, por sua vez, chegou como reforço para a temporada de 2023 e até aqui disputou 18 partidas, balançando as redes onze vezes.



