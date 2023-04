Fortaleza fatura R$ 500 mil por vitória diante do Palestino na estreia da Sul-Americana

Diante do seu torcedor, o Fortaleza aplicou uma goleada por 4 a 0 no Palestino em sua estreia na Copa Sul-Americana 2023. Porém, a vitória desta quarta-feira, 5, não foi importante apenas no âmbito esportivo, mas também financeiro.

Por conta do triunfo, o Leão do Pici receberá US$ 100 mil (R$ 500 mil) pagos pela Conmebol. O valor é uma bonificação dada pela entidade para cada vitória na fase de grupos do torneio continental.



Desta forma, se o time comandado por Juan Pablo Vojvoda vencer os seis jogos deste estágio do certame terá direito à quantia de US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual). Na Sula, o Tricolor já receberá uma premiação fixa de US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) por participar da fase de grupos.

A classificação na primeira colocação para as oitavas de final garante ainda um valor de US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões). Somando à cota de participação, o clube poderá assegurar um montante de aproximadamente R$ 10,7 milhões aos seus cofres.

Confira as cotas da Sul-Americana 2023:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões)





