Fortaleza estreia com vitória em um torneio continental pela primeira vez na história

A goleada por 4 a 0 sobre o Palestino, pela Sul-Americana, marcou o primeiro triunfo do Tricolor do Pici em um jogo de estreia válido por um torneio continental

Com a goleada por 4 a 0 sobre o Palestino na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Castelão, o Fortaleza finalmente quebrou um retrospecto negativo e conquistou a primeira vitória em estreias de competições continentais. Nas participações anteriores do Tricolor do Pici, uma pela própria Sula e outras duas na Libertadores — considerando a fase preliminar disputada nesta temporada —, a equipe sofreu duas derrotas e um empate.

A primeira participação aconteceu em 2020, pela Sul-Americana. Naquela ocasião, o formato do torneio era diferente do atual, sendo disputado do início ao fim em confrontos eliminatórios. O Tricolor, na estreia da competição, encarou o Independiente na Argentina e foi derrotado por 1 a 0. No jogo da volta, o Leão até venceu por 2 a 1, mas foi eliminado pelo critério de gol fora.

Sobre o assunto Fortaleza domina, goleia Palestino e estreia com vitória na Sul-Americana

Em 2022, o Fortaleza voltou a disputar um torneio continental, mas desta vez a Copa Libertadores. No Grupo F, o Tricolor do Pici encarou o Colo-Colo na primeira partida, na Arena Castelão, e acabou derrotado por 2 a 1. Posteriormente, o time de Vojvoda se recuperou e avançou às oitavas de final, feito histórico para o clube.

Na atual temporada, o Leão passou por duas experiências continentais. A primeira na fase preliminar da Copa Libertadores, onde estreou com empate sem gols diante do Deportivo Maldonado, no Uruguai. Eliminado pelo Cerro Porteño na etapa seguinte, o Fortaleza se credenciou a disputar a Sul-Americana, onde estreou com goleada perante o Palestino, clube chileno.

Retrospecto do Fortaleza em estreias por torneios continentais:

Independiente (ARG) 1 x 0 Fortaleza - Sul-Americana 2020



Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo (CHI) - Copa Libertadores 2022



Deportivo Maldonado (URU) 0 x 0 Fortaleza - Pré-Libertadores 2023



Fortaleza 4 x 0 Palestino (CHI) - Sul-Americana 2023



