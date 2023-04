Galhardo promete foco do Fortaleza para "tentar o inédito pentacampeonato"

Tricolor do Pici encara o Ceará neste sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo de volta da da final do Campeonato Cearense

Após vitória na estreia da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para a grande final do Campeonato Cearense. Na zona mista depois da goleada sobre o Palestino, Thiago Galhardo ressaltou foco do grupo leonino para buscar a conquista do pentacampeonato estadual.

“Saímos e vamos para casa já pensando nisso (decisão do Estadual). Nós temos também que descansar a cabeça. Sabemos da importância que é. Se trata da final. Temos que treinar da mesma forma. Quem tem que recuperar amanhã recupera. Quem tem que treinar, treina. Sexta-feira nós já nos encontramos lá para nos concentrarmos e podermos estar focados para sábado às 16 horas aqui (Arena Castelão) tentar o inédito pentacampeonato”, destacou.

Decisão no Castelão

O Tricolor do Pici entra em campo neste sábado, 8, às 16 horas, diante do Ceará, na Arena Castelão. No confronto de ida, o Leão saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1, com gols de Sasha e Caio Alexandre. Danilo Barcelos descontou para o Vovô.



