"O adversário não complicou", diz Vojvoda sobre setor defensivo do Fortaleza contra o Ceará

O técnico Juan Pablo Vojvoda ficou satisfeito com o desempenho defensivo do Fortaleza durante a vitória do Fortaleza por 2 a 1 contra o Ceará, na tarde deste sábado, 1º de abril. Válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, a partida deu vantagem para o Leão no segundo confronto da decisão, na próxima semana.

O treinador argentino do Tricolor do Pici confirmou que o nível de atenção de seus atletas neste sábado foi similar ao de quarta-feira, 29 de março, quando o Tricolor foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Vovô.

“Hoje foi uma postura similar quanto ao nível de concentração. Conseguimos dois gols e no segundo tempo acho que o time conseguiu espaços, também gerando boas finalizações”, declarou em coletiva de imprensa.

Se lá na frente o desempenho foi positivo, lá atrás os defensores não deixaram a desejar. “Estivemos bem defensivamente, acho que o adversário não complicou a gente nesse aspecto”, comentou Vojvoda, mencionando apenas um momento de ameaça no primeiro tempo, além do gol sofrido de pênalti, no fim da etapa complementar. “Não lembro de outra jogada de perigo."

Para os próximos dias, enquanto o Ceará terá uma semana livre para descansar e trabalhar, o Fortaleza tem compromisso na quarta-feira, 5, pela Copa Sul-Americana, contra o Palestino (Chile), na Arena Castelão.

“Temos que planejar duas partidas em sete dias. Uma partida no começo de uma competição importante e outra em uma final. Então, temos que fazer a melhor avaliação e, a partir disso, o melhor planejamento para essas duas partidas”, informou o treinador.

