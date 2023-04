Retrospecto favorável, gols e assistência: Lucero reencontra o Palestino pelo Fortaleza

‘El Gato’ já marcou contra o adversário do Tricolor do Pici em sua passagem pelo Colo-Colo, do Chile

O Fortaleza fará sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 5. Na Arena Castelão, a equipe tricolor recebe o Palestino, do Chile, às 19 horas. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo H da competição.



O adversário do Leão, inclusive, é um velho conhecido de um jogador do elenco tricolor. Reforço para esta temporada, Lucero reencontrará o time chileno após um ano.



Durante sua passagem no Colo-Colo, o atacante argentino enfrentou o ‘El Tino’ em duas ocasiões. Na primeira, brilhou e marcou dois gols, ajudando o seu time a aplicar uma goleada por 5 a 0. Além disso, também contribuiu com uma assistência.



No segundo encontro, foi mais discreto na vitória por 1 a 0 pela 22ª rodada do Campeonato Chileno. Na oportunidade, sua equipe triunfou com gol de Marcos Bolados aos 48 minutos da segunda etapa.



Confira lances de uma das atuações de Lucero contra o Palestino

Adversário respeitado

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz elogiou o Palestino e disse que os confrontos contra os chilenos serão importantíssimos para os objetivos do Leão: “Acho que temos condições de pontuar bem nesse grupo e tentar brigar pelo primeiro lugar com o San Lorenzo, mas sabendo que os duelos com o Palestino são importantíssimos”.

Histórico na Sul-Americana

Esta é a quinta participação da história do clube na Sul-Americana. Para chegar até a fase de grupos, o time precisou bater o Cobresal, também do Chile, pelo placar de 1 a 0.

A melhor campanha da equipe no torneio foi em 2016, quando avançou até as quartas de final. Naquela ocasião, o Palestino eliminou equipes como Libertad-CHI, na primeira fase, e Flamengo, nas oitavas de final, antes de cair para o San Lorenzo.