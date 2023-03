Argentino tradicional e logística difícil na Venezuela: Paz analisa grupo na Sula

Após a confirmação do Fortaleza no Grupo H da Copa Sul-Americana, Marcelo Paz, presidente do clube, demonstrou confiança por uma boa campanha. Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o mandatário, que foi até o Paraguai acompanhar o sorteio presencialmente, analisou os adversários e colocou o San Lorenzo como principal rival do Leão.

“Sorteio interessante, vamos pegar um adversário bem tradicional, que é o San Lorenzo, habituado em competições sul-americanas, já foi campeão da Libertadores e está em bom momento no Campeonato Argentino, acho que é o grande adversário deste grupo”, comentou.

Além do clube argentino, o Fortaleza terá o Palestino, do Chile, pelo qual Paz também fez elogios, e o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, confronto que para o mandatário tricolor será o mais complicado em questão de logística.

“O Palestino também é uma equipe que já disputa algumas competições, estão mandando seus jogos em uma cidade à 80 quilômetros de Santiago. E o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, de uma cidade de montanhas, logística mais complicada. Acho que temos condições de pontuar bem nesse grupo e tentar brigar pelo primeiro lugar com o San Lorenzo, mas sabendo que os duelos com o Palestino são importantíssimos”, concluiu.



