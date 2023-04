Vojvoda enfrenta Palestino pela quinta vez e pode equilibrar histórico

Técnico argentino enfrentou equipe chilena quando comandou o La Calera, do Chile, e quando esteve à frente do Talleres, da Argentina, tendo vencido apenas uma vez

O duelo de estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2023 será contra um adversário inédito. O Tricolor nunca enfrentou o Palestino-CHI antes, mas não se pode dizer o mesmo do comandante do Leão, Juan Pablo Vojvoda. O argentino tem um pequeno histórico contra a equipe chilena, que não é favorável a ele.

Para ser mais preciso, será a quinta vez que o atual técnico do Fortaleza enfrenta os Baisanos. Até aqui, o argentino acumula uma vitória, duas derrotas e um empate contra o atual 4º colocado do Campeonato Chileno. O última vez que Vojvoda enfrentou o Palestino, porém, foi na temporada 2020.

Na época, o treinador comandava o Unión La Calera, do Chile, e disputou o campeonato do país, conseguindo terminar na segunda colocação. Nos dois jogos contra o Palestino, conseguiu uma vitória e uma derrota. Em casa, ganhou por 1 a 0, mas como visitante perdeu por 3 a 1.

Antes disso, Vojvoda já tinha enfrentado “os árabes”, alcunha do time no Chile, pela Libertadores da América, em 2018. Na época, o técnico argentino conduzia o Talleres-ARG. Em dois jogos na fase anterior à de grupos, a equipe de Córdoba empatou em casa, em 2 a 2, e perdeu em Santiago por 2 a 1, sendo eliminada.

Agora, Vojvoda voltará a enfrentar o Palestino, mas sob o comando do Fortaleza, que entrou na fase de grupos da Sul-Americana após ser eliminado na fase 3 da Libertadores. Serão duas partidas entre as equipes nesta etapa, sendo a primeira já nesta quarta, 5, no Castelão.

O Tricolor busca uma vitória para largar bem na disputa e caso faça o dever de casa, o histórico do treinador contra a equipe chilena melhora.

Histórico Vojvoda x Palestino

Palestino 3x1 La Calera - Campeonato Chileno/2020



La Calera 1x0 Palestino - Campeonato Chileno/2020



Palestino 2x1 Talleres - Libertadores/2018



Talleres 2x2 Palestino - Libertadores/2018

