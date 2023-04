Em meio às finais do estadual, Fortaleza vira a chave para jogo de estreia da Sula

Antes de encarar o Ceará no jogo da volta da final do Cearense, o Leão terá um compromisso pela Copa Sul-Americana. A equipe encara o Palestino, na quarta-feira, 5, no Castelão

O Fortaleza está passando por um momento de decisões na temporada. Após vencer o Ceará por 2 a 1 na tarde do último sábado, 1º de abril, e largar em vantagem na final do Campeonato Cearense de 2023, o Leão do Pici terá de mudar o foco para uma competição internacional: a Copa Sul-Americana.

Diferente do rival Ceará, o escrete vermelho-azul-e-branco terá um compromisso no meio desta semana. Na quarta-feira, 5, os comandados de Juan Pablo Vojvoda entram em campo para disputar a partida de estreia da Sul-Americana. O adversário será o Palestino, do Chile, na Arena Castelão, às 19 horas.

Sobre o assunto CBF detalha os dez primeiros jogos do Fortaleza na Série A do Brasileiro

Anunciado fora do prazo de inscrições, Zanocelo poderá jogar Sula pelo Fortaleza

Fortaleza conhece datas e horários dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em coletiva após o último Clássico-Rei, Vojvoda comentou sobre a sequência de jogos decisivos para o Fortaleza. O argentino destacou a importância do jogo de estreia da Copa Sul-Americana, mas afirmou que o elenco está consciente do tamanho da partida do próximo sábado. O treinador evitou priorizar alguma competição e disse que a comissão vai avaliar os atletas para tomar decisões.

“Isso é verdade. Temos que equilibrar, sabendo a importância de cada competição. Sabemos que a primeira partida da Sul-Americana é importante, mas também temos muita consciência que a partida do próximo sábado é uma final, que define coisas importantes para o Fortaleza. Então vamos aguardar a segunda-feira para fazer uma avaliação dos jogadores.”

Os atletas do Fortaleza ganharam folga neste domingo, 2. Portanto, a reapresentação do elenco leonino acontece apenas na tarde desta segunda-feira, 3, às 16 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos. A partir deste treinamento, Vojvoda irá começar os preparativos para o jogo de estreia na Sul-Americana.

Caso opte por fazer alterações na equipe titular, a comissão técnica do Leão do Pici deverá contar com duas novas possibilidades. O zagueiro Bernardo Schappo e o meio-campista Vinícius Zanocelo foram anunciados como reforços do Fortaleza nos últimos dias e estão inscritos na competição internacional.

Entretanto, para entrar em campo contra o Palestino, Zanocelo precisa ter o nome publicado no BID da CBF ainda nesta segunda-feira, até às 15 horas. Caso contrário, só poderá jogar na segunda rodada. A expectativa do clube é de que o meio-campista esteja disponível para o duelo contra o time chileno.

Por outro lado, o zagueiro Bernardo Schappo, que foi anunciado na última sexta-feira, 31, já teve o nome publicado no BID e está à disposição de Vojvoda para a primeira rodada da Sul-Americana.

Quem também pode ser novidade entre os relacionados são Sílvio Romero e Lucas Esteves. A dupla já está em fase de transição após se recuperar de lesões na coxa. O meia Sammuel, que ficou de fora da última partida por conjuntivite, é dúvida.

Tags