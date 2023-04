Tinga nega que prioridade do Fortaleza seja a Sula e frisa importância do título estadual: "Vale muito"

Com a vitória, o Leão poderá até empatar no jogo da volta, que está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza largou na frente no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense. O Tricolor do Pici derrotou o Ceará por 2 a 1, neste domingo, 1º, na Arena Castelão. Após o triunfo, o lateral-direito Tinga comemorou o resultado e ressaltou que o título do Campeonato Cearense vale muito para o Leão.

“Agora a gente está tranquilo porque a gente fez o que falou que era para fazer, que era vencer o Clássico importante. Temos uma vantagem boa. Nós estamos focados. Fizemos um grande jogo hoje. Toda a equipe está de parabéns. Agora é descansar. Quarta-feira tem jogo importantíssimo pela Sul-Americana. Vamos em busca desse Estadual, que vale muito, vale muito mesmo”, destacou.

O jogador também explicou fala em coletiva concedida na última sexta-feira, 31. Na ocasião, o atleta detalhou que, embora saiba a importância da conquista do Estadual, o time também deve se focar nas outras competições do ano, como o Brasileirão e a Sul-Americana. Depois da vitória sobre o Vovô, Tinga reafirmou a importância do Campeonato Cearense e negou que tenha dito que a prioridade do clube é a competição internacional.

“Eu nunca falei que a prioridade era a Sul-Americana. Eu falei para uma repórter que perguntou se perdesse o Estadual seria um vexame. Eu falei que seria só que teria Brasileirão e Sul-Americana também. Mas entenderam errado, cortaram o vídeo. Isso é uma sacanagem. Mas faz parte do futebol. Ainda era uma torcedora que dói mais”, comentou.

Cenários para o jogo da volta

Com a vitória, o Leão poderá até empatar no jogo da volta, que está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, que ainda assim será pentacampeão do estadual. Para evitar uma disputa de pênaltis, o Ceará precisará superar o rival por dois gols de diferença.



