Tinga diz que Pagnussat foi infeliz: "A gente nunca vai menosprezar o adversário"

Defensor do Tricolor comentou declaração do atleta do Ceará, que afirmou que jogadores do Fortaleza tentaram humilhar os do Vovô no último Clássico-Rei

O lateral-direito Tinga, do Fortaleza, comentou a afirmação do zagueiro Tiago Pagnussat, do Ceará, de que os jogadores do Tricolor tentaram humilhar atletas do Ceará no Clássico-Rei válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, 31, o defensor do Leão qualificou a declaração como infeliz.

“Acho que essa fala dele foi muito infeliz. Ele me conhece, eu conheço bem ele e a gente nunca vai menosprezar o adversário, ainda mais o nosso rival”, disse Tinga. O camisa 2 do Fortaleza completou, afirmando que o elenco tricolor está despreocupado quanto ao assunto e só pensa na partida de ida da final do Estadual: “O que ele falou, deixa ele falar, nosso grupo está muito tranquilo, já conversamos muito sobre tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que está devendo, a responsabilidade é totalmente nossa, precisa melhorar [...] A receita é vencer os dois jogos e ser campeão”.

O clima tenso do último Clássico-Rei, com muito empurra-empurra e até a expulsão de Thiago Galhardo, também foi abordado por Tinga. Para ele, são situações comuns em clássicos, mas garantiu que o Fortaleza vai preparado para campo.

“Sabemos que clássico é (definido) nos detalhes e a gente sabe que é pegado, que tem falta que o juiz vai atrapalhar, que vai ter confusão, isso é normal nos clássicos, então, ele (Pagnussat) falar que a gente humilhou, isso são palavras dele e a gente está com a cabeça totalmente focada nesses dois jogos, que são as finais. Estamos preparados para fazer um grande jogo amanhã”, afirmou.

Preparo psicológico

O lateral-direito, que atua também como zagueiro, comentou também sobre o preparo mental para encarar mais um duelo decisivo e novamente contra o maior rival, vindo de três derrotas. Tinga acredita que é hora dos jogadores do Fortaleza ficarem mais no jogo e menos nas demais situações peculiares à partida.

"A gente tem que estar com a cabeça boa, perdendo ou ganhando. Tem que pensar no jogo, acho que a gente bota muito foco nas brigas, nas discussões, no juiz [...] o foco tem que botar o no jogo, dentro de campo, onze contra onze, que é o melhor", disse.

