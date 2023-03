Lucas Esteves deve voltar a ser opção para o Fortaleza, que tem quatro desfalques

Lateral-esquerdo não joga há mais de um mês, mas está recuperado de um estiramento na coxa esquerda. Ele iniciou transição no começo da semana e já treina com o elenco

Para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 1º, o Fortaleza deve ter um desfalque a menos que no Clássico-Rei da quarta-feira passada, 29, válido pela Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Lucas Esteves voltou a treinar com o restante do elenco e pode ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Lucas Esteves não joga pelo Fortaleza desde a partida contra o CSA-AL, pela Copa do Nordeste, em 17 de fevereiro. Ele até esteve no banco de reservas na partida de ida contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Libertadores da América, mas desde que voltou de Montevidéu ficou no departamento médico, com um estiramento muscular na coxa esquerda.

Recuperado após mais de um mês em tratamento, o lateral-esquerdo entrou em transição nesta semana e no treino de quinta-feira, 30, trabalhou com o restante dos atletas e provavelmente será uma das opções de Vojvoda para enfrentar o Ceará pela quarta vez consecutiva em 2023.

Departamento médico

Seguem fora de combate o atacante Pedro Rocha, que cumpre período pós-operatório de uma cirurgia de ligamento no joelho esquerdo; o goleiro João Ricardo, que tem lesão no músculo adutor da coxa esquerda, além de Guilherme, que se recupera de contusão na coxa esquerda, e Silvio Romero, com um edema na parte posterior da coxa direita.



