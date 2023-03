Fortaleza solicita veto a árbitro do VAR no Clássico-Rei do Cearense

O árbitro Pablo Ramon foi escalado para comandar o VAR na partida entre Fortaleza e Ceará, no jogo da ida da final do Campeonato Cearense. Ele esteve à frente do VAR na eliminação do Tricolor para o Fluminense na Copa do Brasil 2022

Na véspera do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza solicitou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o veto do árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, responsável por comandar o VAR no clássico diante do Ceará. A bola rola às 16 horas, na Arena Castelão, neste sábado, 1º de abril.

O Leão não quer a escalação do árbitro em questão por entender que o mesmo prejudicou a equipe cearense nas quartas de final da Copa do Brasil em 2022, causando assim o maior prejuízo da década, no entendimento do clube. Naquela época, o Fortaleza foi eliminado pelo Fluminense e Pablo Ramon esteve no comando do VAR no jogo da volta, no Rio de Janeiro.

Em ofício enviado à CBF, o Fortaleza cita que a própria Federação Cearense de Futebol (FCF), condenou a atuação de Pablo Ramon no empate em 2 a 2 com o Fluminense, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Leão elencou dois tuítes da entidade cearense criticando os dois gols marcados pelo time carioca na oportunidade.

O Fortaleza ainda destacou que a permanência de Pablo Ramon entre os árbitros escalados colocará em risco a credibilidade do Campeonato Cearense, já que a própria FCF criticou abertamente a atuação do mesmo em um jogo anterior:

“Destacamos ainda que a manutenção da escalação do Sr. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) – RN colocará em risco a credibilidade do certame, principalmente pelo fato da própria FCF entender pela péssima e comprometedora atuação do referido árbitro, ou seja, que a atuação do mesmo poderá prejudicar o evento desportivo”, disse o clube em oficio.

Segundo apuração do Esportes O POVO, a tendência é que o pedido não seja acatado por dois motivos. O primeiro deles é por não ter tempo hábil para efetuar a troca de profissional, já que o jogo acontece na tarde deste sábado, 1º, e Pablo Ramon já está com as passagens para a capital cearense.

O segundo motivo é pelo clube ter feito a solicitação diretamente à CBF. A entidade máxima do futebol brasileiro não costuma acatar os pedidos quando são realizados pelos clubes, mas sim pelas federações locais.

