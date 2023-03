Fortaleza acerta negócio com o Botafogo para venda de Junior Santos

Com pouco espaço no Tricolor, atacante vai voltar ao time da Estrela Solitária, que deve assumir negociação feita pelo Leão para aquisição do jogador

A segunda passagem do atacante Júnior Santos, pelo Fortaleza, durou apenas oito jogos. Sem espaço no Tricolor, o jogador está retornando ao Botafogo, em definitivo. O Esportes O POVO apurou que o atleta já foi liberado pelo Leão e as duas diretorias acertam detalhes da transação.

Com a repatriação de Júnior Santos, o Botafogo deve assumir o negócio feito pelo Fortaleza com o Sanfrece Hiroshima, do Japão, que vendeu o jogador do Tricolor por R$ 3,64 milhões, em janeiro. O valor total seria pago pelo time cearense até o fim da temporada 2023 e as cifras investidas até o momento foram baixas.

O Fortaleza ainda deve ter uma compensação financeira paga pelo Botafogo para que a transação ocorra, o que deve equivaler ao que o Fortaleza já investiu no atleta. Esse valor, inclusive, é um dos principais detalhes em discussão.

Júnior Santos, inclusive, já chegou ao Rio de Janeiro e o negócio deve ser anunciado nesta sexta-feira, 31, pelo próprio Fortaleza. Procurados, os dirigentes do Tricolor ainda não falam sobre o assunto.

No Fortaleza, Júnior Santos fez oito partidas e não marcou nenhum gol. Quanto ao Botafogo, já tinha o desejo de permanecer com o atleta desde o fim do ano passado, mas não havia chegado a um acordo com o time japonês.



