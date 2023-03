Fortaleza encara Água de Marabá na 3ª fase da Copa do Brasil 2023

O adversário do Tricolor do Pici foi definido nesta quarta-feira, 29, em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O Fortaleza enfrentará o Águia de Marabá-PA na 3ª fase da Copa do Brasil 2023. O adversário do Tricolor do Pici foi definido nesta quarta-feira, 29, em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira os 16 confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil 2023:

Santos-SP x Botafogo-SP América-MG x Nova Iguaçu-RJ Coritiba-PR x Sport-PE Cruzeiro-MG x Náutico-PE Atlético-MG x Brasil-RS Bahia x Volta Redonda-RJ Botafogo-RJ x Ypiranga-RS Grêmio-RS x ABC-RN Flamengo-RJ x Maringá-PR São Paulo x Ituano-SP Fluminense-RJ x Paysandu-PA Corinthians-SP x Remo-PA Internacional-RS x CSA-AL Athletico-PR x CRB-AL Fortaleza x Águia de Marabá-PA Palmeiras-SP x Tombense-MG

