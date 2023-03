Hércules, do Fortaleza, é o volante da Série A com mais gols marcados nas últimas duas temporadas

Destaque do Fortaleza, Hércules é o volante da Série A que mais marcou gols nas duas últimas temporadas. Ao todo, o jogador de 22 anos balançou as redes em dez oportunidades. O primeiro tento do atleta com a camisa tricolor foi diante do Pacajus, pelo Campeonato Cearense.

Com características defensivas e que também chega ao ataque com frequência, o jovem meio-campista disputou 65 jogos pelo Tricolor do Pici, sendo 34 como titular. Em pouco tempo no grupo principal se tornou peça importante no esquema de jogo de Juan Pablo Vojvoda.

Hércules marcou gols decisivos para o Leão em 2022: contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Em ambos os jogos, o Fortaleza venceu pelo placar de 2 a 1. Além destes, o volante balançou as redes no ano passado diante do Atlético-BA, pela Copa do Nordeste; Internacional, Avaí e Red Bull Bragantino, todos pela Série A do Brasileirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, o atleta já anotou três tentos. Na vitória por 2 a 0 diante do Campinense-PB; no triunfo pelo placar de 4 a 0 contra o Santa Cruz, ambos pelo Nordestão; e na goleada sobre o Atlético-CE por 6 a 1, no Estadual.

O atleta de 22 anos tem duas assistências cedidas: na vitória contra o Coritiba por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro 2022; e na goleada por 4 a 0 diante do Deportivo Maldonado pela Libertadores 2023. Ele soma ainda 44 chutes, sendo 25 deles em direção ao gol, e 75% de acerto em dribles, de acordo com o site de estatísticas SofaScore.

Para além dos números ofensivos, o jogador também acumula boas estatísticas defensivas. Na temporada passada e no início desta, foram 114 desarmes e 234 bolas recuperadas.

Hércules chegou ao Pici em 2021, emprestado do Atlético-CE, tendo sido um dos destaques da Águia da Precabura já no Estadual de 2020. Titular absoluto no Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza, o jogador foi comprado pelo clube e integrado ao elenco profissional no ano passado. O atleta tem contrato com o Leão até o fim de 2026.

Sobre o assunto Fortaleza é punido em R$ 10 mil por garrafa lançada ao campo

Fortaleza recebe consulta do Bahia por Titi, mas só libera atleta com pagamento da multa

Suspenso, Brítez desfalca Fortaleza no Clássico das Cores pela Copa do Nordeste

Confira números de Hércules pelo Fortaleza:

65 jogos (34 titular)

10 gols



2 assistências



44 chutes (25 no gol)



75% acerto no drible (43/57)



114 desarmes



234 bolas recuperadas



*Os dados são do site de estatísticas SofaScore.

Tags