Fortaleza recebe consulta do Bahia por Titi, mas só libera atleta com pagamento da multa

Zagueiro é titular do Leão e tem vínculo até o fim do ano. Multa rescisória gira em torno de R$ 8 milhões e teria que ser paga integralmente para o atleta ser liberado

O Fortaleza foi consultado pelo Bahia sobre uma possível liberação do zagueiro Titi, titular do Tricolor do Pici. A diretoria do Leão informou que a única possibilidade de saída do defensor no momento é o pagamento integral da multa rescisória, que gira em torno de R$ 8 milhões.

A imprensa baiana tem divulgado que o Bahia busca, no mercado, um zagueiro canhoto experiente. Nomes como Kannemann e Cuesta foram tentados. A bola da vez é Titi, que já defendeu o Esquadrão entre 2011 e 2015.

O contrato de Titi com o Fortaleza vai até o fim de 2023, com opção de renovação para 2024. O atleta chegou ao Pici em 2021, após atuar por seis temporadas no futebol da Turquia. A atual janela de transferências do futebol brasileiro se fecha em 3 de abril.

