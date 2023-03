Suspenso, Brítez desfalca Fortaleza no Clássico das Cores pela Copa do Nordeste

O zagueiro Emanuel Brítez vai desfalcar o Fortaleza no duelo de quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Ferroviário. O defensor tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santa Cruz e está suspenso por conta disso.

O artigo 21 do regulamento específico do torneio diz que os cartões zeram ao fim da primeira fase, mas as suspensões geradas por eles seguem em vigor, portanto Britez não poderá atuar no Clássico das Cores, que ainda não tem data definida.

Além do cartão que recebeu contra o Santa Cruz, já aos 38 minutos do segundo tempo, o argentino também havia sido advertido com amarelo nas partidas contra ABC-RN, na 2ª rodada, e diante do CSA-AL, na 4ª rodada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags