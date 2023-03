Empatado com Sport, Fortaleza tem a melhor defesa da Copa do Nordeste

Em oito partidas disputadas no Nordestão, o Leão do Pici sofreu apenas cinco gols e é a melhor defesa da competição, ao lado do Sport

Criticada neste começo de temporada, a defesa do Fortaleza acumula bons números na Copa do Nordeste. Após o fim da fase de grupos, que foi encerrada na última quarta-feira, 22, o Leão do Pici é o time que sofreu a menor quantidade de gols, ao lado do Sport.

Ao todo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda disputou oito partidas na competição regional e sofreu apenas cinco gols. Portanto, a equipe tem média de 0,63 tentos sofridos por partida. Apenas o Sport tem números iguais ao do Leão do Pici.

O escrete do Pici deixou os gramados sem sofrer gols em 62,5% dos jogos da fase de grupos da Copa do Nordeste. Ou seja, a defesa do Fortaleza não foi vazada em cinco das oito partidas disputadas até aqui na competição.

Apenas nas derrotas para ABC e Ceará, ambas por 2 a 0, e na vitória sobre o Náutico, pelo placar de 2 a 1, que o Fortaleza viu as próprias redes serem balançadas.

Mesmo com a baixa quantidade de gols cedidos no Nordestão, o Leão do Pici busca reforçar a zaga para o restante da temporada. Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza mira a contratação do zagueiro Bernardo Schappo, destaque do Ituano no Campeonato Paulista.

O defensor Titi, titular e um dos líderes do vestiário leonino, foi consultado pelo Bahia, mas a diretoria do Fortaleza afirmou que a única possibilidade do atleta deixar o Pici é mediante pagamento da multa rescisória, que gira em torno de R$ 8 milhões.

Veja as melhores defesa da fase de grupos da Copa do Nordeste

Fortaleza e Sport - 5 gols sofridos

ABC - 6 gols sofridos

CRB - 7 gols sofridos

Sergipe - 8 gols sofridos

CSA - 10 gols sofridos

Ceará, Ferroviário, Náutico e Sampaio Corrêa - 11 gols sofridos

