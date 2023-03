CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão Feminino A2; veja jogos do Fortaleza

Torneio nacional terá sistema semelhante ao da Copa do Nordeste. Leoas estão no Grupo B ao lado de clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Feminino A2 de 2023. Representante cearense na competição, o Fortaleza faz parte do Grupo B em companhia de outros sete times das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As Leoas irão estrear diante do JC Futebol Clube, do Amazonas, fora de casa. A partida irá ocorrer no dia 16 de abril, às 16 horas, em local a definir. Na segunda rodada, o embate será diante do Esmac, do Pará, no estádio Presidente Vargas, no dia 23 de abril, às 15 horas.

Confira outros jogos:

16/04 - 16h - JC Futebol Clube-AM x Fortaleza - Local a definir



23/04 - 15h - Fortaleza x Esmac-PA - PV



29/04 - 15h - Sport-PE x Fortaleza - Ilha do Retiro



07/05 - 15h - Fortaleza x Uda-AL - CT Ribamar Bezerra



13/05 - 15h - Fortaleza x Botafogo-PB - PV



3B Sport-AM x Fortaleza - A definir



Fortaleza x Vila Nova-GO - A denifir

Sistema de disputa do Brasileirão Feminino A2 2023

Nesta edição, o Brasileirão Feminino A2 2023 terá um sistema semelhante ao da Copa do Nordeste. Os 16 times participantes foram divididos em dois grupos. Diferentemente do certame regional, no entanto, os grupos não se enfrentam, ou seja, as Leoas irão jogar a primeira fase da competição diante dos outros participantes do Grupo B em jogo somente de ida.

Na primeira fase, serão disputados sete emabtes. Se classificam os quatro melhores de cada chaveamento para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta. O sistema de dois jogos se estende até a final.

