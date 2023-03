Fortaleza mira contratação do zagueiro Bernardo Schappo, do Ituano

Jogador de 24 anos é titular absoluto da equipe paulista e vira alvo do Leão, que busca defensor para reforçar o elenco antes do fim da janela de transferências

Desejo antigo do departamento de futebol, a contratação de um zagueiro — preferencialmente canhoto — segue em pauta no Fortaleza. Entre consultas e sondagens, o clube do Pici monitora o mercado da bola nacional e internacional para encontrar um reforço. O Esportes O POVO apurou que o defensor Bernardo Schappo, do Ituano, entrou na mira e é um dos alvos para a posição.

O camisa 4, que é canhoto, é titular absoluto do Galo rubro-negro e soma 13 partidas nesta temporada. O contrato com a equipe paulista tem duração até o final de 2024, mas o desempenho no Campeonato Paulista despertou o interesse de outros clubes. O Tricolor abriu conversas e manifestou interesse em Schappo, mas não avançou na negociação até o momento.

O zagueiro de 24 anos é cria do próprio Ituano, único time da carreira. A partir de 2021, ganhou espaço na equipe principal e foi titular em boa parte da campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro, atuando 17 vezes e anotando um tento. No ano passado, entre Paulistão e Série B, atuou 34 vezes e marcou três gols.

Bernardo Schappo tem 1,91m — seria o zagueiro mais alto do elenco do Leão — e é canhoto, característica rara entre os defensores do time de Juan Pablo Vojvoda — apenas Titi tem o pé esquerdo como dominante. De acordo com o FootStats, o camisa 4 do Ituano tem o segundo maior número de rebatidas (108) do Paulistão de 2023. A idade também é vista como trunfo para uma futura negociação com bom retorno financeiro.

Desde o fim de 2022, o Fortaleza tenta a contratação de um zagueiro no mercado da bola. O clube procurou diversos nomes e chegou a fazer propostas, mas não teve sucesso em fechar com os nomes desejados, seja por questões contratuais ou financeiras.

A diretoria tricolor se movimenta para acertar com um defensor até o próximo dia 4 de abril, quando se encerra a primeira janela de transferências da temporada do futebol brasileiro.

Outro alvo do Ituano

Além de Bernardo Schappo, outro nome do Galo de Itu interessa ao Leão do Pici: o meia-atacante Gabriel Barros. O Fortaleza já realizou proposta de compra pelo camisa 10 e tenta superar a concorrência do Santos. Internacional e São Paulo também manifestaram desejo de contratá-lo.

Com o fim da participação da equipe no Paulistão, a tendência é que haja uma definição das saídas de jogadores nos próximos dias para que haja tempo de fazer a reposição antes do início da Série B.

